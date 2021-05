Parma retrocesso in Serie B (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Torino compie un passo importante verso la salvezza grazie al successo per 1-0 sul Parma che condanna alla matematica retrocessione in Serie B. Allo stadio Olimpico-Grande Torino decide il gol di Vojvoda al 18? della ripresa. Una rete che consente ai granata di salire a quota 34 in classifica agganciando lo Spezia al 15° posto, a +3 dal Benevento terz’ultimo. I ducali, che rimediano la quinta sconfitta di fila, restano fermi al penultimo posto con 20 punti e salutano la Serie A. Il primo tiro del match lo effettuano i padroni di casa al 13? con una azione individuale di Belotti conclusa con un tiro fuori di poco. Subito dopo Parma pericoloso con una ripartenza sulla fascia sinistra, Pezzella centra un pallone che Nkoulou libera in angolo. Sul seguente corner, Brugman viene servito fuori area, si coordina e calcia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Torino compie un passo importante verso la salvezza grazie al successo per 1-0 sulche condanna alla matematica retrocessione inB. Allo stadio Olimpico-Grande Torino decide il gol di Vojvoda al 18? della ripresa. Una rete che consente ai granata di salire a quota 34 in classifica agganciando lo Spezia al 15° posto, a +3 dal Benevento terz’ultimo. I ducali, che rimediano la quinta sconfitta di fila, restano fermi al penultimo posto con 20 punti e salutano laA. Il primo tiro del match lo effettuano i padroni di casa al 13? con una azione individuale di Belotti conclusa con un tiro fuori di poco. Subito dopopericoloso con una ripartenza sulla fascia sinistra, Pezzella centra un pallone che Nkoulou libera in angolo. Sul seguente corner, Brugman viene servito fuori area, si coordina e calcia ...

