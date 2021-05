Paolo Bargiggia attacca Diletta Leotta: “Poco preparata, cavalca il gossip e poi fa la vittima” (Di lunedì 3 maggio 2021) Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è intervenuto sul suo sito per commentare lo sfogo che Diletta Leotta ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Nelle scorse ore, Dagospia ha diffuso l’indiscrezione secondo la quale la conduttrice Dazn avrebbe un flirt con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma. Leotta, in un lungo sfogo social, ha parlato di “giornalismo-spazzatura” e ha definito l’incontro con Friedkin come un semplice “aperitivo” con “un ragazzo simpatico“. Inoltre, ha ribadito di avere una relazione con l’attore turco Can Yaman: “Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata?”. In queste ore, il settimanale Oggi ha pubblicato una foto che sembra ritrarre un bacio tra Diletta Leotta e Ryan ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Il giornalista sportivoè intervenuto sul suo sito per commentare lo sfogo cheha pubblicato sul suo profilo Instagram. Nelle scorse ore, Dagospia ha diffuso l’indiscrezione secondo la quale la conduttrice Dazn avrebbe un flirt con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma., in un lungo sfogo social, ha parlato di “giornalismo-spazzatura” e ha definito l’incontro con Friedkin come un semplice “aperitivo” con “un ragazzo simpatico“. Inoltre, ha ribadito di avere una relazione con l’attore turco Can Yaman: “Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata?”. In queste ore, il settimanale Oggi ha pubblicato una foto che sembra ritrarre un bacio trae Ryan ...

