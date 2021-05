Ottimo bottino dei giovanissimi schermitori del Posillipo nella gara under 14

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Ritorno in pedana per gli14 e anche idel Circolotornano a casa con un ricco: otto podi e un titolo regionale conquistati a Casagiove. Secondo posto per Eleonora Silvestridi sciabola bambine e terza piazza per l’esordiente Federica Vecci. Sfortunata prova di Nicolas Landaida che deve abbandonare laa causa di un infortunio alla mano che conclude settimo tra i maschietti. Michelangelo Russo arriva terzo tra ie ancorasciabola tra le giovanissime Caterina De Luca è quinta, Matilde lanzotti sesta e Elena Borrelli ottava. Tra le allieve Carlotta Parisi termina la prova al quinto posto e Lorenza Del ...

Finisce la prima fase del campionato di C Silver con il Gorla Cantù che passa a Morbegno (62 - 79) e chiude in vetta appaiato al Gorgonzola con undi 7 vittorie in 10 giornate. Per effetto della differenza canestri negativa però Cantù è seconda in classifica; pertanto nella successiva fase a orologio di quattro turni che dovrebbe ...Unmisero per la classifica costruttori . Così Mattia Binotto , team principal di Maranello,... "Aspettative verso Barcellona? Sarà unbanco prova, una di quelle piste che mettono in ...Finisce la prima fase del campionato di C Silver con il Gorla Cantù che passa a Morbegno (62-79) e chiude in vetta appaiato al Gorgonzola con un ottimo bottino di 7 vittorie in 1 ...I colpi secchi, le urla in strada. È un paese tramortito Gallo, frazione di Grinzane Cavour, mentre osserva due corpi a terra sull'asfalto, quello che resta di una rapina in gioielleria finita nel peg ...