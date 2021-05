Nibali è guarito ed è pronto per il Giro d' Italia

(Di lunedì 3 maggio 2021) Vincenzoparteciperà ald'. Notizia importante per gli appassionati di ciclismo, attesa dal 14 aprile, giorno in cui il ciclista messinese, a seguito di una caduta in allenamento, si ...

Maha voglia e come ha sempre dimostrato è uno che non molla facilmente, tant'è che nonostante la frattura in questo ultimo mese non ha smesso di allenarsi. ad_dyn Questo grazie anche a ...Torna in Italia Peter Sagan, la pop star delle volate a ottanta all'ora ,dal Covid. E poi ... Davide Cassani -, ma mi aspetto unall'altezza e un giovane a sorpresa, tipo Hart l'anno ...Lo Squalo ha recuperato l’infortunio al polso procurato dopo una caduta in allenamento il 14 aprile e sabato partirà insieme agli altri alla ricerca della maglia rosa.