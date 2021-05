Morte di Astori | condannato a un anno il medico che rilasciò i certificati di idoneità

(Di lunedì 3 maggio 2021) Il professor Giorgio Galanti, unico imputato al processo a Firenze per ladel calciatore bergamasco della Fiorentina Davide, trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine mentre era con la squadra, è statoa unadi reclusione con pena sospesa. Galanti, unico imputato, era accusato di omicidio colposo per duedirilasciati al giocatore quando era direttore sanitario di Medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi (Firenze). Presente al processo Francesca Fioretti, compagna del calciatore.

Il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per la morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine mentre era con la squadra. Galanti, unico imputato, era accusato ...