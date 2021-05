Moratti consiglia il primo acquisto all’Inter

Ultime Notizie dalla rete : Moratti consiglia

SerieANews

... nella sua relazione sulla riforma della legge 23 in Lombardia,una casa della salute per ... Durante il dibattito in aula, è avvenuto ciò che non mi aspettavo: la vicepresidentesi è ...Diamo l'Inter ormai scudettata anche se, che si intende di delusioni,di non contare i punti per scaramanzia. Ma non diamo per certo che la Juve riesca ad infilarsi in Champions ...L'ex presidente nerazzurro festeggia il titolo della sua squadra del cuore: "Zhang? E' furbo e umile. Lukaku e Lautaro super, ma che carattere Barella!" ...L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha commentato la vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha festeggiato da numero uno nerazzurro cinque sc ...