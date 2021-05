Moise Kean commuove la Francia | il gesto inatteso del campione

Leggi su inews24

(Di lunedì 3 maggio 2021) che oggi gioca nel PSG ma in futuro potrebbe tornare in Italia Due missioni, entrambe da protagonista assoluto. La prima è vincere tutto quello che è possibile con il PSG, ancora in corse per la finale di Champions League anche se non sarà facile. Ma L'articolo proviene da Inews.it.