Mazzoleni 'sempre' al Var per il Napoli, ha un record con la squadra azzurra

Il gol annullato a Victor Osimhen è diventato un caso, anche perché è evidente che il tocco del nigeriano su Osimhen è impercettibile. Solo l'arbitro Fabbri ha visto la spinta ed ha deciso di togliere un gol valido al Napoli. Ma sul web, come racconta Corriere dello Sport, si è scatenata un'aspra polemica contro Fabbri e Mazzoleni, rispettivamente arbitro e responsabile Var di Napoli-Cagliari. "E allora, il rumoroso silenzio del Napoli. Che però fa il paio con il rumore della rabbia dei suoi tifosi: forum e social invasi dalle proteste e dalle polemiche per la decisione di annullare il raddoppio di Osimhen all'inizio del secondo tempo. Una decisione di Fabbri che da protocollo attende che il pallone vada in rete e poi dice: no" scrive Corriere dello Sport che aggiunge: "Fallo presunto di Osi con il braccio sinistro ..."

