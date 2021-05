Matteo Salvini posta le minacce social: “Ascoltano Fedez e mi scrivono: 'Ti squarterei vivo'” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Alcuni dei tanti, questi sono freschi di oggi: ‘Salvini lo squarterei vivo’, ‘Sparate a Salvini’, ‘Salvini muori’, ‘Salvini crepa’, ‘Senza pace finché Salvini non sarà appeso a testa in giù...’. Ma loro sono democratici e pacifisti, Ascoltano Fedez, chiedono diritti per tutti e sono contro la violenza...”. Lo scrive su Fb Matteo Salvini, postando lo screenshot di alcune minacce nei suoi confronti. ?Alcuni dei tanti, questi freschi di oggi: “#Salvini lo squarterei vivo", "SPARATE a Salvini", "Salvini MUORI", "Salvini CREPA", "Senza pace finché non sarà APPESO"...Ma ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) “Alcuni dei tanti, questi sono freschi di oggi: ‘lo’, ‘Sparate a’, ‘muori’, ‘crepa’, ‘Senza pace finchénon sarà appeso a testa in giù...’. Ma loro sono democratici e pacifisti,, chiedono diritti per tutti e sono contro la violenza...”. Lo scrive su Fbndo lo screenshot di alcunenei suoi confronti. ?Alcuni dei tanti, questi freschi di oggi: “#lo", "SPARATE a", "MUORI", "CREPA", "Senza pace finché non sarà APPESO"...Ma ...

