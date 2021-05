"Li vedete i Power Rangers?". Così l'influencer deride i vigili: il video choc (Di lunedì 3 maggio 2021) La donna napoletana, fermata per guida senza patente, si è esibita in un balletto trash mentre i vigili redigevano il verbale: "Ha organizzato il balletto per deridere gli agenti" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 maggio 2021) La donna napoletana, fermata per guida senza patente, si è esibita in un balletto trash mentre iredigevano il verbale: "Ha organizzato il balletto perre gli agenti"

Leaderdelsettor : RT @_DAGOSPIA_: ECCO CHI E’ RITA DE CRESCENZO, L’INFLUENCER NAPOLETANA DIVENTATA VIRALE PER... - _DAGOSPIA_ : ECCO CHI E’ RITA DE CRESCENZO, L’INFLUENCER NAPOLETANA DIVENTATA VIRALE PER... - ktharvs : ma vedete che fa questo un minuto ride fa il simpaticone il secondo dopo BOOM gogo power ranger ma posso vivere cos… - tizetavip : Vi spiego in breve una cosa che avverrà domani: stasera c’è la Ceci in studio, alzando così lo share (si spera), do… - idkchescriveree : VEDETE CHE ANCHE LO “SFONDO” URLA POWER COME LA CANZONE -