(Di lunedì 3 maggio 2021) AGI - Lehanno il doppio delle probabilità di subire una commozione cerebrale rispetto ai. E' la conclusione a cui giunge uno studio, pubblicato sul Journal of American Medical Association Network Open, condotto dagli scienziati della Michigan High School Athletic Association e dell'Università di Glasgow, che hanno valutato più di 80 mila giocatori nelle scuole superiori statunitensi. Il team ha analizzato i dati ottenuti da un sondaggio che ha coinvolto circa 43 mila calciatori e 39 mila giocatrici delle scuole del Michigan nell'arco di un periodo di tre anni accademici. Lo studio ha evidenziato una significativa differenza nelle probabilità di incorrere incorrelati allo sport, con le ragazze che avevano una possibilità 1,88 volte superiore rispetto aidi ...

Le calciatrici rischiano traumi cranici più dei colleghi maschi. Uno studio anglo-americano porta alla conclusione che le donne hanno il doppio delle probabilità di subire una commozione cerebrale