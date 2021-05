La globalizzazione non è finita (Di lunedì 3 maggio 2021) Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti L’idea che il libero commercio e la globalizzazione possano fare un ritorno nei prossimi dieci anni, ritrovando vigore dopo la pandemia, potrebbe sembrare forzata - scrive lo storico Harold James sulla rivista Foreign Affairs - Dopo tutto, il Covid-19 sta frammentando il mondo, distruggendo il multilateralismo e disgregando le catene di valore internazionali. Sembra che il virus stia completando il lavoro della crisi finanziaria del 2008: la grande recessione ha aumentato il protezionismo, indotto i governi a mettere in dubbio la globalizzazione, aumentato l’ostilità verso l’immigrazione e, per la prima volta in quarant’anni, ha dato vita a un periodo in cui il commercio globale è cresciuto più lentamente rispetto alla ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 3 maggio 2021) Ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti L’idea che il libero commercio e lapossano fare un ritorno nei prossimi dieci anni, ritrovando vigore dopo la pandemia, potrebbe sembrare forzata - scrive lo storico Harold James sulla rivista Foreign Affairs - Dopo tutto, il Covid-19 sta frammentando il mondo, distruggendo il multilateralismo e disgregando le catene di valore internazionali. Sembra che il virus stia completando il lavoro della crisi finanziaria del 2008: la grande recessione ha aumentato il protezionismo, indotto i governi a mettere in dubbio la, aumentato l’ostilità verso l’immigrazione e, per la prima volta in quarant’anni, ha dato vita a un periodo in cui il commercio globale è cresciuto più lentamente rispetto alla ...

Alan_ford_2020 : RT @Tony15989300: Basta RAZZISMO in ITALIA, vergognatevi di essere razzisti, viviamo nella globalizzazione totale, siamo tutte PERSONE UGUA… - CampiGiovanna1 : RT @Tony15989300: Basta RAZZISMO in ITALIA, vergognatevi di essere razzisti, viviamo nella globalizzazione totale, siamo tutte PERSONE UGUA… - Enricoluigi3 : RT @Tony15989300: Basta RAZZISMO in ITALIA, vergognatevi di essere razzisti, viviamo nella globalizzazione totale, siamo tutte PERSONE UGUA… - MauroMontaruli : RT @Tony15989300: Basta RAZZISMO in ITALIA, vergognatevi di essere razzisti, viviamo nella globalizzazione totale, siamo tutte PERSONE UGUA… - eston07390779 : RT @Tony15989300: Basta RAZZISMO in ITALIA, vergognatevi di essere razzisti, viviamo nella globalizzazione totale, siamo tutte PERSONE UGUA… -

Ultime Notizie dalla rete : globalizzazione non La riflessione domenicale di mons. Bertolone: La festa del lavoro: per molti, ma non per tutti ...che iniziava a avvertire gli scricchiolii della cortina di ferro e l'avvento della globalizzazione, ... dopo essersi preparati mediante un'appropriata formazione culturale, tecnica e professionale, non ...

Se l'Europa si abitua alle banalità del male. Scrive Laura Harth ...economici e della gestione della globalizzazione, della democrazia e dei diritti umani, o di come trattare con Paesi terzi. Queste differenze sono destinate a rimanere per il prossimo futuro e non ...

La globalizzazione non è finita Il Foglio La globalizzazione non è finita L’idea che il libero commercio e la globalizzazione possano fare un ritorno nei prossimi dieci anni, ritrovando vigore dopo la pandemia, potrebbe sembrare forzata - scrive lo storico Harold James sull ...

LA SALUTE NON E' UNA MERCE LUNEDI 3 MAGGIO incontro online VITTORIO AGNOLETTO 'La Salute non è una merce: dai Vaccini bene comune a una nuova Sanità Pubblica': questo il tema di un nuovo incontro pubblico online promosso Lunedì 3 Maggio, alle ore 21, dalla Rete Cremonese della ...

...che iniziava a avvertire gli scricchiolii della cortina di ferro e l'avvento della, ... dopo essersi preparati mediante un'appropriata formazione culturale, tecnica e professionale,......economici e della gestione della, della democrazia e dei diritti umani, o di come trattare con Paesi terzi. Queste differenze sono destinate a rimanere per il prossimo futuro e...L’idea che il libero commercio e la globalizzazione possano fare un ritorno nei prossimi dieci anni, ritrovando vigore dopo la pandemia, potrebbe sembrare forzata - scrive lo storico Harold James sull ...'La Salute non è una merce: dai Vaccini bene comune a una nuova Sanità Pubblica': questo il tema di un nuovo incontro pubblico online promosso Lunedì 3 Maggio, alle ore 21, dalla Rete Cremonese della ...