Isola dei Famosi | chi è stato eliminato ieri sera 3 maggio? Percentuali

(Di lunedì 3 maggio 2021) Un’altra puntata de L’del2021 si è appena conclusa, ma chi è il concorrente che ètra quelli in nomination? Scopriamo insieme cosa è successo. Leggi anche:dei, Ignazio Moser bloccato in Messico: cosa è successo? Chi erano i concorrenti in nomination? Nella puntata del 22 aprile de L’dei...

IsolaDeiFamosi : Siamo carichi abbastanza? Finalmente è lunedì e finalmente torna l'Isola dei Famosi!?? #Isola - IsolaDeiFamosi : È iniziata! Mettiti comodo e buona Isola dei Famosi a tutti ?? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotta da #IlaryBlasi. Tre i concorrenti al… - Canieuest96 : RT @Pamela56132182: #Zorzi che predica 'dall' alto dei cieli ',adesso si vittimizza , che roba e'!? #isola - __chandemyy__ : Isola dei famosi liberi di sognare?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

L'Famosi 2021 cambia giorno e si sposta al venerdì. La conferma in diretta. L'avevamo anticipato diverse settimane fa ma l'ufficialità è arrivata con la comunicazione di Ilary Blasi durante la ...... ' Un'emozione vera essere qui, sembra di non aver fatto mai televisione ti dico la verità ed è la prima volta che mi affaccio in società perché da quando sono tornata dall'Famosi non sono ...Nel tentativo di rispondere, Rocca ha tirato in ballo la partecipazione al "Grande Fratello Vip" di Zorzi e la discussione si infiamma: "Non parlare del mio Grande Fratello - risponde l'opinionista - ...Vediamo insieme quanto è dimagrito Awed durante il suo percorso a L'Isola dei Famosi. La foto che mette a confronto il prima e il dopo.