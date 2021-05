Inter, rabbia e preoccupazione per la folla a Milano: «Facile prevederlo, Sala dov’era?» (Di lunedì 3 maggio 2021) All’indomani dei festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter i virologi – e non solo – non nascondono la loro preoccupazione per quelle 30mila persone che si sono riversate in strada a Milano e che, in larga parte, si sono assembrate in piazza Duomo, con buona pace delle norme anti contagio. «Assolutamente non possiamo permetterci queste immagini, vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia», ha detto il coordinatore del Cts, Franco Locatelli. Insomma, ancora una volta sembra che la responsabilità sia tutta dei cittadini. Ma è davvero così o c’è stata una mancanza da parte di chi, a partire dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha la responsabilità di vigilare ed evitare che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 maggio 2021) All’indomani dei festeggiamenti per lo scudetto dell’i virologi – e non solo – non nascondono la loroper quelle 30mila persone che si sono riversate in strada ae che, in larga parte, si sono assembrate in piazza Duomo, con buona pace delle norme anti contagio. «Assolutamente non possiamo permetterci queste immagini, vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia», ha detto il coordinatore del Cts, Franco Locatelli. Insomma, ancora una volta sembra che la responsabilità sia tutta dei cittadini. Ma è davvero così o c’è stata una mancanza da parte di chi, a partire dal sindaco di, Giuseppe, ha la responsabilità di vigilare ed evitare che ...

FBiasin : Ci sono chat in cui avvengono discussioni tra chi dice 'l'#Inter è meglio che festeggi lo #scudetto tra una settima… - SecolodItalia1 : Inter, rabbia e preoccupazione per la folla a Milano: «Facile prevederlo, Sala dov’era?» - _totravel_ : RT @amaricord: Guardo le foto dei festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter a Milano e penso che non ne usciremo più da questo incubo. Abbi… - perstareconte : RT @amaricord: Guardo le foto dei festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter a Milano e penso che non ne usciremo più da questo incubo. Abbi… - Ringooostar1 : RT @amaricord: Guardo le foto dei festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter a Milano e penso che non ne usciremo più da questo incubo. Abbi… -