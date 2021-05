Inter | cinque giocatori in scadenza | futuro sicuro solo per due

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 3 maggio 2021)dell’indi contratto Mentre si continua a celebrare la conquista dello Scudetto, in casasi pensa anche al. In modo particolare a queiche hanno il contratto ina giugno e che quindi potranno lasciare da parametri zero. Il punto della situazione intorno a loro è fatto dal Corriere dello Sport in edicola oggi. “Un capitolo a parte lo meritano gli elementi in: Padelli piace all’Udinese, Young non sarà confermato, idem Kolarov. Probabile che sia esercitata l’opzione che la società ha su D’Ambrosio. Puntorogativo su Ranocchia”. FCnazionale v AC Milan – Serie A MILAN, ITALY – OCTOBER 17: Aleksandar Kolarov of FC ...