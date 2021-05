Giro d’Italia 2021: Giulio Ciccone capitano o gregario di Mollema? Il nodo da sciogliere dopo l’infortunio a Vincenzo Nibali (Di lunedì 3 maggio 2021) All’ormai imminente Giro d’Italia 2021, la Trek-Segafredo, che rischia addirittura di non poter schierare Vincenzo Nibali, il quale si è infortunato in allenamento poche settimane fa, tornerà ad affidarsi alla coppia composta da Bauke Mollema e Giulio Ciccone. I due guidarono il sodalizio italoamericano alla Corsa Rosa già due anni fa e i risultati furono eccellenti: Mollema quinto in classifica e Ciccone maglia blu e vincitore della tappa regina. Le gerarchie, quest’anno, verosimilmente saranno sempre quelle del 2019. Mollema, infatti, è un corridore più solido rispetto all’abruzzese e ha il vantaggio di cavarsela in modo decisamente più egregio a cronometro. Il neerlandese, peraltro, è in buona ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) All’ormai imminente, la Trek-Segafredo, che rischia addirittura di non poter schierare, il quale si è infortunato in allenamento poche settimane fa, tornerà ad affidarsi alla coppia composta da Bauke. I due guidarono il sodalizio italoamericano alla Corsa Rosa già due anni fa e i risultati furono eccellenti:quinto in classifica emaglia blu e vincitore della tappa regina. Le gerarchie, quest’anno, verosimilmente saranno sempre quelle del 2019., infatti, è un corridore più solido rispetto all’abruzzese e ha il vantaggio di cavarsela in modo decisamente più egregio a cronometro. Il neerlandese, peraltro, è in buona ...

