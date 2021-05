Future USA positivi. Attesa per l’indice PMI (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – L’andamento dei Future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in positivo. I Future sugli indici azionari puntano al rialzo, seguendo la giornata positiva dei listini europei, nonostante i timori di un’inflazione eccessiva, spinta da un rimbalzo dell’economia. Il contratto sul Dow Jones è in rialzo dello 0,55% a 33.953 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,50% a 4.195 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il peggiore, ma registra comunque un guadagno dello 0,40% a 13.905 punti. Alle 15.45, poco dopo l’apertura di Wall Street, sarà diffuso il Purchasing Managers Index (PMI), cioè l’ondice, espresso in punti, dell’attività produttiva del Paese. Questa mattina i dati definitivi di IHS Markit hanno attestato che il PMI manifatturiero dell’Eurozona ha registrato nuovo record storico ad aprile. Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – L’andamento deiUSA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in positivo. Isugli indici azionari puntano al rialzo, seguendo la giornata positiva dei listini europei, nonostante i timori di un’inflazione eccessiva, spinta da un rimbalzo dell’economia. Il contratto sul Dow Jones è in rialzo dello 0,55% a 33.953 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,50% a 4.195 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il peggiore, ma registra comunque un guadagno dello 0,40% a 13.905 punti. Alle 15.45, poco dopo l’apertura di Wall Street, sarà diffuso il Purchasing Managers Index (PMI), cioè l’ondice, espresso in punti, dell’attività produttiva del Paese. Questa mattina i dati definitivi di IHS Markit hanno attestato che il PMI manifatturiero dell’Eurozona ha registrato nuovo record storico ad aprile.

Microsoft taglia la percentuale dei giochi PC su Windows store ... avrebbe incontrato l'anno scorso il sottocomitato antitrust della magistratura della Camera USA ... Anche il tempismo sembra essere progettato per prepararsi a future domande sul taglio del 30% di Xbox ...

