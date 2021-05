Filippo Magnini festeggia l’Inter in piazza, poi cancella la foto e spiega (Di lunedì 3 maggio 2021) Dalla festa per lo scudetto vinto dall’Inter a una pioggia di critiche per Filippo Magnini che dopo poco ha cancellato la foto incriminata. l’Inter è la sua squadra del cuore e Magnini non ha resistito, si è trovato anche lui a festeggiare in piazza Duomo a Milano tra gli altri tifosi neroazzurri. Immagini che hanno subito scatenato la polemica, assurdo che mentre siamo ancora in piena pandemia per il covid ieri siano venute meno tutte le restrizioni. Assembramenti che hanno coinvolto anche Filippo Magnini che non si è reso conto subito che quella foto scattata con orgoglio avrebbe fatto arrabbiare i follower costretti a casa o a seguire di certo le regole. piazza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 maggio 2021) Dalla festa per lo scudetto vinto dala una pioggia di critiche perche dopo poco hato laincriminata.è la sua squadra del cuore enon ha resistito, si è trovato anche lui are inDuomo a Milano tra gli altri tifosi neroazzurri. Immagini che hanno subito scatenato la polemica, assurdo che mentre siamo ancora in piena pandemia per il covid ieri siano venute meno tutte le restrizioni. Assembramenti che hanno coinvolto ancheche non si è reso conto subito che quellascattata con orgoglio avrebbe fatto arrabbiare i follower costretti a casa o a seguire di certo le regole....

