Festa Inter, Galli: «Si è perso il controllo ovunque». Fontana: «Possibile aumento casi Covid». Locatelli: «Così non si onorano i morti» (Di lunedì 3 maggio 2021) Non è ancora il tempo dei festeggiamenti. Il Covid non è sparito. La Festa dell'Inter? «L'imprudenza non ha colore, l'incoscienza ha tutti i colori... Leggi su ilmattino (Di lunedì 3 maggio 2021) Non è ancora il tempo dei festeggiamenti. Ilnon è sparito. Ladell'? «L'imprudenza non ha colore, l'incoscienza ha tutti i colori...

