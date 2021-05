Fedez | “Se vendo la Lamborghini e compro una Panda posso dire quello che penso?”

(Di lunedì 3 maggio 2021) “Sono devastato. Non voglio sembrare uno che vuole sfruttare questa situazione per apparire.che volevol’ho detto. Se la Rai vuole fare chiarezza, bene. Altrimentiche è accaduto è sotto gli occhi di tutti”. Così il rapperin un’intervista a La Stampa, dopo le polemiche per il suo intervento al concerto del 1 maggio qui il testo integrale.: “Seunasono più credibile?” Oggi le polemiche continuano e il marito di Chiara Ferragni dice su Instagram: “Ho dormito poco e niente, ma ho visto che c’è chi mi ha attaccato su tutto, sul discorso che ho fatto ma anche sulla macchina, sulla. Ecco una novità,la, tanto non la uso più e butto lì una domanda: ...

Per tutta rispostaha annunciato che venderà la sua macchina: 'Questo rafforzerà e darà più credibilità alle parole che dico?'. A cura di Sofia ...- continua sotto -ha fatto il punto della situazione su quanto successo dopo il concerto ... Ecco una novità,la Lamborghini, tanto non la uso più e butto lì una domanda: ma se compro una ...Fedez e il concerto del Primo Maggio: “Mi hanno scritto tanti colleghi che hanno avuto situazioni simili in passate edizioni” (foto Instagram) Dal suo profilo Instagram Fedez è tornato a parlare di qu ...Chi è, dunque, Fedez? Chi è, ai miei occhi, intendo, per come lo percepisco attraverso i messaggi e i comportamenti che mette in atto e pubblicizza? Sicuramente, una persona che agisce spesso in cerca ...