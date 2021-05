Federico Ielapi | chi è Pietro di Chiamami ancora amore? età

(Di lunedì 3 maggio 2021)è un giovane attore che ha già un grande successo perché lo abbiamo già visto protagonista in più fiction. Questa sera, lunedì 3 maggio,sarà protagonista della prima serata di Rai Uno in quanto interpreta, il figlio di Anna ed Enrico, in. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?è un giovane attore, nasce a Roma il 12 luglio 2010, ha quasi 11 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. Il suo esordio cinematografico è nel 2016 con il film di Checco Zalone, Quo vado? ed interpreta Checco Zalone da piccolo. Numerosi sono i ruoli già da lui interpretati come quello di Cosimo in Don Matteo e ...

Nel cast della fiction Rai troviamo poi anche altri volti nuovi del cinema e della televisione italiana come Claudia Pandolfi, Giorgio Colangeli,, Silvia Gallerano, Elisabetta De Vito,...Anna accetta di partecipare alla festa per non umiliare suo marito e per non ferire il figlio Pietro (), che la aspetta. Le sorprese in quella serata saranno molte e Anna, che si ...Chiamami ancora amore, anticipazioni seconda puntata: in onda il 10 maggio 2021 la seconda puntata della fiction con Greta Scarano.Al via stasera la prima puntata della nuova fiction di Rai Uno, Chiamami ancora amore: anticipazioni e tutto ciò che c'è da sapere ...