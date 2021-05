F1, GP Spagna Barcellona 2021: programma, date, orari e diretta tv (Di lunedì 3 maggio 2021) Primo back-to-back stagionale in Formula 1. Dopo la tappa del Portogallo la classe regina sbarcherà a Barcellona per il Gran Premio di Spagna per il quarto appuntamento stagionale. Sullo storico circuito del Montmelò team e piloti cominceranno l’attività in pista venerdì 7 maggio alle ore 11:30 e 15:00 con le prime due sessioni di libere. Poi sabato 8 maggio alle 12:00 il via alle libere 3 e alle 15:00 le qualifiche. Il programma si chiuderà domenica 9 maggio con la gara al via alle ore 15:00. Tutte le sessioni verranno trasmesse in diretta sul canale Sky Sport F1 mentre su Sportface potrete seguire il weekend minuto per minuto attraverso live testuali e approfondimenti. programma GP Spagna (7-9 maggio) Venerdì 7 maggio Ore 11:30, Prove libere 1 Ore 15:00, Prove libere 2 Sabato 8 ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 maggio 2021) Primo back-to-back stagionale in Formula 1. Dopo la tappa del Portogallo la classe regina sbarcherà aper il Gran Premio diper il quarto appuntamento stagionale. Sullo storico circuito del Montmelò team e piloti cominceranno l’attività in pista venerdì 7 maggio alle ore 11:30 e 15:00 con le prime due sessioni di libere. Poi sabato 8 maggio alle 12:00 il via alle libere 3 e alle 15:00 le qualifiche. Ilsi chiuderà domenica 9 maggio con la gara al via alle ore 15:00. Tutte le sessioni verranno trasmesse insul canale Sky Sport F1 mentre su Sportface potrete seguire il weekend minuto per minuto attraverso live testuali e approfondimenti.GP(7-9 maggio) Venerdì 7 maggio Ore 11:30, Prove libere 1 Ore 15:00, Prove libere 2 Sabato 8 ...

ShootersykEku : I festeggiamenti sono in fase di sperimentazione,come in Spagna a Barcellona credo,eh,in Inghilterra a Liverpool...… - Napalm51 : RT @teoago72: @Napalm51 il 05/07/1982 ai mondiali in Spagna, l'Italia batte il Brasile a Barcellona per 3 a 2....prova a immaginare di ferm… - teoago72 : @Napalm51 il 05/07/1982 ai mondiali in Spagna, l'Italia batte il Brasile a Barcellona per 3 a 2....prova a immagina… - MariaLu91149151 : RT @alenicotra83: Ed ora tutti a tifare #Psg in Francia #Barcellona in Spagna #RealMadrid in Champions League I più attenti capiranno il p… - alenicotra83 : Ed ora tutti a tifare #Psg in Francia #Barcellona in Spagna #RealMadrid in Champions League I più attenti capirann… -