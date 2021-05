Ex Ilva, la proposta di Tesla Owners Italia ad Elon Musk: “Rilevala e trasformala in un Gigafactory” (Di lunedì 3 maggio 2021) Finora era stato annunciato solo a livello mediatico, ma ora l’invito è ufficiale. Il gruppo più attivo tra i proprietari Italiani di auto Tesla, che prende il nome di Tesla Owners Italia, ha avanzato una richiesta rivolta proprio al fondatore dell’ormai famosissimo marchio, Elon Musk. In pratica, Tesla Owners Italia ha inviato a Musk una proposta formale per convincerlo a rilevare l’area industriale dell’ex Ilva (l’acciaieria più grande d’Europa, ndr), a Taranto, per tramutarla in una Gigafactory di Tesla. La proposta, lanciata già su Twitter qualche settimana fa, vede come prima firma quella del ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 3 maggio 2021) Finora era stato annunciato solo a livello mediatico, ma ora l’invito è ufficiale. Il gruppo più attivo tra i proprietarini di auto, che prende il nome di, ha avanzato una richiesta rivolta proprio al fondatore dell’ormai famosissimo marchio,. In pratica,ha inviato aunaformale per convincerlo a rilevare l’area industriale dell’ex(l’acciaieria più grande d’Europa, ndr), a Taranto, per tramutarla in unadi. La, lanciata già su Twitter qualche settimana fa, vede come prima firma quella del ...

