Delitto Vannini: la Cassazione conferma tutte le condanne. Applausi e grida dopo la sentenza (Di lunedì 3 maggio 2021) La quinta sezione penale della Cassazione ha confermato le condanne per la morte di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. La Corte ha quindi accolto le richieste del procuratore generale della Cassazione, Olga Mignolo. Applausi e grida di gioia fa familiari e amici di Vannini alla lettura della sentenza. Il processo di Appello bis era stato disposto dopo la sentenza dei giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione del 7 febbraio dello scorso anno che aveva accolto la richiesta delle parti civili e del sostituto procuratore generale di annullare con rinvio ...

