Decreto Sostegni bis, la bozza: aiuti ancora in base al fatturato perso ma si può cambiare periodo di riferimento. Stop al canone Rai per i locali (Di lunedì 3 maggio 2021) I nuovi contributi a fondo perduto saranno calcolati anche questa volta come percentuale del fatturato perso. L’unica novità, stando alle bozze del Decreto Sostegni bis atteso in consiglio dei ministri questa settimana, è che le partite Iva potranno scegliere se ricevere automaticamente la stessa cifra già accreditata dalle Entrate in aprile sulla base del primo Decreto del governo Draghi oppure fare una nuova richiesta di ristoro con un diverso periodo di riferimento: non la perdita registrata lo scorso anno rispetto al 2019, ma la differenza tra il periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’anno tra 1 aprile 2019 e 31 marzo 2020. Un’opzione che può risultare più conveniente per le attività chiuse a causa delle restrizioni anti Covid ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) I nuovi contributi a fondo perduto saranno calcolati anche questa volta come percentuale del. L’unica novità, stando alle bozze delbis atteso in consiglio dei ministri questa settimana, è che le partite Iva potranno scegliere se ricevere automaticamente la stessa cifra già accreditata dalle Entrate in aprile sulladel primodel governo Draghi oppure fare una nuova richiesta di ristoro con un diversodi: non la perdita registrata lo scorso anno rispetto al 2019, ma la differenza tra il1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 e l’anno tra 1 aprile 2019 e 31 marzo 2020. Un’opzione che può risultare più conveniente per le attività chiuse a causa delle restrizioni anti Covid ...

