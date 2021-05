Covid, parte all'ambulatorio dell'ospedale la somministrazione di anticorpi monoclonali (Di lunedì 3 maggio 2021) FOSSOMBRONE - 'Da oggi è attivo nell'ospedale di comunità di Fossombrone , unico per ora all'interno dell'Area Vasta 1, un ambulatorio per la somministrazione di anticorpi monoclonali ' sottolinea il ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 3 maggio 2021) FOSSOMBRONE - 'Da oggi è attivo nell'di comunità di Fossombrone , unico per ora all'interno'Area Vasta 1, unper ladi' sottolinea il ...

fattoquotidiano : 'NOI IN TRINCEA SAREMO LASCIATI A CASA POST-COVID' 'Faccio parte di quella enorme schiera di medici, di ragazzi, di… - emergency_ong : #Covid19 Solo quando tutti saranno protetti, ognuno di noi sarà al sicuro. Per questo è fondamentale un accesso equ… - JohnHard3 : RT @ritapasku: Il #Calcio è un mondo a parte, non è parte di questo mondo. #Duomo #Covid_19 - Federic57962171 : @Europarl_EN A PARTE IL COVID I VACCINI.L'ITALIA SI STA PRENEDNDO TUTTI I CLANDESTINI CHE ARRIVANO CONTINUAMENTE NE… - ErmesMoras1 : RT @Storace: Linciaggio su commissione contro la #Casellati. Bugie sui #volidiStato. Distrazione di massa dai giornali di #sinistra, ecco p… -