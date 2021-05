Covid, l'Ue propone un 'freno d'emergenza' per limitare il rischio varianti (Di lunedì 3 maggio 2021) Visto che l emergere di varianti preoccupanti del coronavirus richiede una vigilanza continua . Come contro - bilanciamento alla proposta di allentare le restrizioni per i viaggi non essenziali, la ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 3 maggio 2021) Visto che l emergere dipreoccupanti del coronavirus richiede una vigilanza continua . Come contro - bilanciamento alla proposta di allentare le restrizioni per i viaggi non essenziali, la ...

MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: La Commissione europea 'propone agli Stati membri di allentare le attuali restrizioni sui viaggi non essenziali nell'Ue, per… - GiovaQuez : Questo potrebbe essere esteso ai vaccini che hanno completato il processo di uso di emergenza Oms. Inoltre propone… - GiovaQuez : Per questo si propone di consentire l'ingresso nell'Ue per motivi non essenziali non solo a tutte le persone proven… - GiovaQuez : La Commissione europea 'propone agli Stati membri di allentare le attuali restrizioni sui viaggi non essenziali nel… - ZombieBuster5 : RT @BagueraDaniela: @G_A_De_Luca @BarbaraRaval @borghi_claudio @GioMalafarina @ZombieBuster5 @Lucilla_888 A tal proposito, e seguendo il su… -