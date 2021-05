Coronavirus | calano i ricoveri in terapia intensiva in Piemonte | 4 decessi a Novara

marisamoles : RT @IlFriuli: Coronavirus, 51 nuovi casi e tre decessi in Fvg. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 32, mentre quelli negli altri… - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: #Covid, calano le terapie intensive. Tornano ad aumentare i decessi. I DATI - TitaG1978 : RT @SkyTG24: #Covid, calano le terapie intensive. Tornano ad aumentare i decessi. I DATI - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Covid, calano le terapie intensive. Tornano ad aumentare i decessi. I DATI - SkyTG24 : #Covid, calano le terapie intensive. Tornano ad aumentare i decessi. I DATI -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calano

: il bollettino di ieri Il totale dei casi positivi sul territorio regionale diventa ...i ricoveri in terapia intensiva, ma risalgono leggermente i ricoveri ordinari Secondo il ...di 7 i ricoverati nelle terapie intensive (totale regionale 535) e di 75 i ricoverati nei reparti Covid (totale 3.215). Prosegue il trend positivo dei guariti/dimessi che oggi sono 4.618 in ...Per il secondo giorno consecutivo nelle Marche è stato registrato un solo decesso nelle ultime 24 ore, che fa salire il totale a 2.945 dall’inizio dell’emergenza sanitari. Impennata dei ricoveri per c ...Il rapporto tra tamponi lavorati e positivi riscontrati, arriva a 11.07%, ieri era al 9,59%. I guariti registrati nel report quotidiano sono 1.751 ...