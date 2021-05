Caso Fedez, Peter Gomez: “Quella della Rai è un’autocensura, hanno fatto tutto da soli per paura della reazione dei partiti” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Fedez ha dimostrato che il Re è doppiamente nudo. Perché da una parte ha provato quello che tutti sapevamo rispetto alla partitocrazia in Rai e all’autocensura. Dall’altra ha fatto nomi e cognomi e ha elencato i 4 esponenti leghisti che hanno detto cose irripetibili sugli omosessuali“. È il commento del direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez, che in diretta social con i giornalisti Daniele Fiori e Claudia Rossi, ha parlato della polemica sollevata dal Caso Fedez che ha riportato al centro del dibattito il tema delle ingerenze della politica in Rai. Il 1 maggio il cantante ha denunciato pressioni da parte dei vertici Rai per modificare parte del suo discorso per il Concertone, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) “ha dimostrato che il Re è doppiamente nudo. Perché da una parte ha provato quello che tutti sapevamo rispetto alla partitocrazia in Rai e all’autocensura. Dall’altra hanomi e cognomi e ha elencato i 4 esponenti leghisti chedetto cose irripetibili sugli omosessuali“. È il commento del direttore delquotidiano.it, che in diretta social con i giornalisti Daniele Fiori e Claudia Rossi, ha parlatopolemica sollevata dalche ha riportato al centro del dibattito il tema delle ingerenzepolitica in Rai. Il 1 maggio il cantante ha denunciato pressioni da parte dei vertici Rai per modificare parte del suo discorso per il Concertone, in ...

AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - petergomezblog : Caso Fedez, l’audio integrale della telefonata al rapper. L’imbarazzo di Rai e organizzatori: nessuno si vuole pren… - iLauis : ma poi, ma quale visibilità e followers. fedez e chiara si battono per delle cause giuste da almeno un anno e mezz… - CheHardship : RT @ilgiornale: Il 'caso Fedez' prende un'altra piega. Pubblicata tutta la telefonata avuta con la Rai e gli organizzatori del concertone.… -