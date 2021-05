Caso Denise | ex Pm che indagò | ' nuove indagini? Non portano a nulla senza nuovi elementi'

Agenzia_Ansa : La Procura di Marsala torna a indagare sul caso di Denise Pipitone, la bambina sparita da Mazara del Vallo l'1 sett… - fanpage : La Procura di Marsala torna a indagare sul caso di #DenisePipitone - SkyTG24 : Denise Pipitone, la Procura di Marsala torna a indagare sul caso - Anna3Pellegrini : RT @Diamonds97__: È brutto pensare che se non ci fosse stato il teatrino russo,probabilmente oggi non si sarebbe riaperto il caso su #Denis… - sparklylouis : RT @MediasetTgcom24: Denise Pipitone, la procura di Marsala torna a indagare sul caso #denisepipitone -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Denise

La Procura di Marsala ha deciso di riaprire le indagini sulPipitone, stanno cercando di ... Nessuno sa nulla, nessuno ha visto nulla, la madre di, Piera Maggio non si è mai data per vinta ..."Una nuova inchiesta sulpuò avere un senso se c'è un fatto rilevante, cioè se qualcuno dice una cosa che all'epoca non fu detta, ma se la situazione resta immutata a cosa serve una nuova indagine della Procura? ...La Procura di Marsala torna ad indagare nuovamente sulla scomparsa di Denise, uno dei casi che più ha addolorato il nostro paese.Condividi questo articolo:Palermo, 3 mag. (Adnkronos) – “Una nuova inchiesta sul caso Denise può avere un senso se c’è un fatto rilevante, cioè se qualcuno dice una cosa che all’epoca non fu detta, ma ...