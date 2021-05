Billie Eilish, la trasformazione in diva continua ed è chic e sensuale sulla copertina di Vogue UK (Di lunedì 3 maggio 2021) La trasformazione di Billie Eilish è completa. La popstar ha cambiato look radicalmente: diciamo addio (forse) ai capelli fluo e i vestiti larghi cui ci ha abituato, ora la cantante è diventata una vera diva. Almeno, così appare sulla copertina dell’edizione inglese di Vogue per il numero di giugno. Capelli biondo platino – come aveva anticipato lei stessa su Instagram prima di annunciare il nuovo album – corsetti e guepiere anni’50, Billie Eilish è una bomba di sensualità nelle foto del servizio di copertina. Un cambiamento radicale d’immagine per la cantante che, appunto, ha spesso nascosto il suo corpo, che lo stesso ha dovuto difendere da attacchi di haters. Billie è da tempo paladina contro il ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Ladiè completa. La popstar ha cambiato look radicalmente: diciamo addio (forse) ai capelli fluo e i vestiti larghi cui ci ha abituato, ora la cantante è diventata una vera. Almeno, così apparedell’edizione inglese diper il numero di giugno. Capelli biondo platino – come aveva anticipato lei stessa su Instagram prima di annunciare il nuovo album – corsetti e guepiere anni’50,è una bomba di sensualità nelle foto del servizio di. Un cambiamento radicale d’immagine per la cantante che, appunto, ha spesso nascosto il suo corpo, che lo stesso ha dovuto difendere da attacchi di haters.è da tempo paladina contro il ...

