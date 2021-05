Avellino, Braglia perde i pezzi in difesa per i playoff: stangata per Miceli (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Piero Braglia perde i pezzi in difesa in vista dei playoff. All’indomani della sfida contro la Cavese arriva la stangata per Mirko Miceli. Quest’ultimo, entrato nella ripresa al posto dell’infortunato Illanes, ha rimediato due giornate di squalifica: ” “perché‚ al termine della gara rientrando negli spogliatoi assumeva comportamento offensivo e provocatorio nei confronti di tesserati della squadra avversaria (r. c.c., r. proc.fed.)”. Giovedì i lupi torneranno in campo per la ripresa degli allenamenti. Restano da valutare le condizioni del difensore argentino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Pieroinin vista dei. All’indomani della sfida contro la Cavese arriva laper Mirko. Quest’ultimo, entrato nella ripresa al posto dell’infortunato Illanes, ha rimediato due giornate di squalifica: ” “perché‚ al termine della gara rientrando negli spogliatoi assumeva comportamento offensivo e provocatorio nei confronti di tesserati della squadra avversaria (r. c.c., r. proc.fed.)”. Giovedì i lupi torneranno in campo per la ripresa degli allenamenti. Restano da valutare le condizioni del difensore argentino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** ##Avellino, Braglia perde i pezzi in difesa per i #Playoff: stangata per Miceli ** - ptvtelenostra : AVELLINO CALCIO, IL SECONDO POSTO SFUMA. BISOGNA RITROVARE SE STESSI AI PLAYOFF - - ottopagine : Braglia: 'I ragazzi mi sono piaciuti, non conta il risultato' #Avellino - ptvtelenostra : Mister Braglia ai microfoni di Prima Tivvù, nel post gara di Cavese-Avellino finita 1-1. Nelle parole dell’allenato… - zazoomblog : Avellino Braglia: “Venderemo cara la pelle ai playoff” - #Avellino #Braglia: #“Venderemo #pelle -