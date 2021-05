Auto, Centro Studi Promotor: ad aprile -17,1% nonostante l’ultimo scampolo di incentivi (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – “Ancora un dato fortemente negativo per il mercato Automobilistico”. Ha sintetizzato così i numeri del mese di aprile del mercato Auto italiano il Centri Studi Promotor. Il mese scorso sono state immatricolate 145.033 Autovetture. Il confronto non si può fare con il dato corrispondente del 2020 perché il lockdown totale aveva consentito in quel mese di immatricolare soltanto 4.295 Autovetture. Facendo quindi riferimento all’ultimo aprile normale, cioè ad aprile 2019, nell’aprile scorso si è registrato un calo del 17,1%. Sostanzialmente analoga la situazione se si confronta il primo quadrimestre di quest’anno con quello del 2019. Il calo in questo caso è infatti del 16,9%. “Questi cali non ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – “Ancora un dato fortemente negativo per il mercatomobilistico”. Ha sintetizzato così i numeri del mese didel mercatoitaliano il Centri. Il mese scorso sono state immatricolate 145.033vetture. Il confronto non si può fare con il dato corrispondente del 2020 perché il lockdown totale aveva consentito in quel mese di immatricolare soltanto 4.295vetture. Facendo quindi riferimento alnormale, cioè ad2019, nell’scorso si è registrato un calo del 17,1%. Sostanzialmente analoga la situazione se si confronta il primo quadrimestre di quest’anno con quello del 2019. Il calo in questo caso è infatti del 16,9%. “Questi cali non ...

