Assembramenti scudetto Inter, Galli: «Sono interista, non contento che si sia festeggiato in quel modo»

Una delle facce peggiori del Covid è quello di rendere pericolosi i momenti di convivialità, magari quelle di gioia, come ad esempio quella dei tifosi dell'Inter. I sostenitori nerazzurri si sono riservati per le vie di Milano per festeggiare il diciannovesimo scudetto della squadra allenata da Antonio Conte. Le immagini di piazza Duomo, in altri tempi, avrebbero rappresentato la normalità per chi si è trovato a festeggiare un successo della propria squadra. Adesso diventano, invece, fatti da valutare a livello epidemiologico.

Assembramenti scudetto Inter, il pensiero di Galli

Cantare a squarciagola, magari con una mascherina che inavvertitamente si sfila mentre si salta, in mezzo a migliaia di persone, è un ...

