Assembramenti dei tifosi dell’Inter in piazza Duomo, Cottarelli: “Ingiustificabili” (Di lunedì 3 maggio 2021) MILANO – “Però, occorre dirlo chiaro, quelle migliaia di tifosi interisti assembrati in piazza Duomo non si possono giustificare. Lo so che abbiamo aspettato 11 anni, e sono tanti, ma non dimentichiamo le regole del buon senso. Festeggiamo in Rete, mantenendo le distanze!!!”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa, che lascia intuire di essere anch’egli tifoso dell’Inter, ma non per questo approva quanto accaduto ieri nel centro di Milano. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 3 maggio 2021) MILANO – “Però, occorre dirlo chiaro, quelle migliaia diinteristi assembrati innon si possono giustificare. Lo so che abbiamo aspettato 11 anni, e sono tanti, ma non dimentichiamo le regole del buon senso. Festeggiamo in Rete, mantenendo le distanze!!!”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa, che lascia intuire di essere anch’egli tifoso, ma non per questo approva quanto accaduto ieri nel centro di Milano. L'articolo L'Opinionista.

Corriere : ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - wireditalia : Come possiamo chiedere agli italiani dei sacrifici se ogni volta il calcio, e solo il calcio, passa sopra ogni rego… - Agenzia_Ansa : 'Mi auguro e spero che non aumentino i contagi'. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana ha commen… - Lopinionista : Assembramenti dei tifosi dell’Inter in piazza Duomo, Cottarelli: “Ingiustificabili” - nieddupierpaolo : RT @DOC7314: Tg 5 bastardi fino al midollo, denunciano e criticano tifosi interisti per festeggiamneti di ieri ma il 25 aprile per gli asse… -