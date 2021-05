ancora polemica Rai - Lega - Fedez | il rapper sostenuto da Pd e M5s

CatelliRossella : Salvini ancora non ha capito la differenza fra polemica e discussione; aiutatelo ?? Fedez: Da Letta a Di Maio le pre… - matchawlatte : Il fatto è che la polemica è partita da cottonfioc che ho letto avere solo la triennale....quindi è ancora più grav… - Duttale : @CescInt95 @Ciro763 @Gazzetta_it @_enz29 hai postato il nulla, perchè quell'articolo è stato smentito ed ad oggi l'… - LiveSicilia : Fedez, ancora polemica: “Se vendo la Lamborghini sono più credibile?” - Diregiovani : #PioeAmedeo sono ancora al centro della polemica. Tra i tanti personaggi dello spettacolo che hanno detto la loro s… -

Ultime Notizie dalla rete : ancora polemica

Live Sicilia

Non si placa latra Fedez, la Rai e la Lega dopo il monologo dell'artista al Concertone del Primo Maggio nel corso del quale il rapper milanese ha difeso il ddl Zan, la proposta di legge contro l'...... 30mila persone in piazza a Milano Festeggiamenti Inter in piazza Duomo, èsui social ...vaccino potrà contribuire in modo sostanziale a ridimensionare il problema ma la tranquillità è...Roma, 3 mag. (askanews) - Non si placa la polemica tra Fedez, la Rai e la Lega dopo il monologo dell'artista al Concertone del Primo Maggio nel ...L'ex prete Francesco Lepore, giornalista e attivista LGBT, parla di diritti civili nella diretta di Fanpage.it condotta da Zeina Ayache, nella puntata del 28 aprile.