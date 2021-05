VIDEO Fabio Di Giannantonio vince il GP di Spagna: suona l’Inno di Mameli sul podio a Jerez (Di domenica 2 maggio 2021) Fabio Di Giannantonio ha vinto il GP Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale Moto2 andata in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. L’alfiere del Team Gresini ha regolato Marco Bezzecchi e Sam Lowes. Il centauro italiano ha poi festeggiato sul podio dove è suonato l’Inno di Mameli. Di seguito il VIDEO della premiazione. VIDEO INNO DI Mameli PER DI Giannantonio Foto: Valerio Origo Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021)Diha vinto il GP2021, quarta tappa del Mondiale Moto2 andata in scena sul circuito dide la Frontera. L’alfiere del Team Gresini ha regolato Marco Bezzecchi e Sam Lowes. Il centauro italiano ha poi festeggiato suldove ètodi. Di seguito ildella premiazione.INNO DIPER DIFoto: Valerio Origo

La7tv : #piazzapulita Covid, Fabio Dragoni: 'Sono molto preoccupato per la situazione economica, sta arrivando uno tsunami… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Gli abitanti di Lungomare Canepa vittime sacrificali dello sviluppo del porto di Genova assediati da rumori incessanti (di… - FarodiRoma : Gli abitanti di Lungomare Canepa vittime sacrificali dello sviluppo del porto di Genova assediati da rumori incessa… - Sport_Fair : #Quartararo scompare durante la gara! Cosa è successo a Fabio durante lo #SpanishGp? Un dolore al braccio blocca il… - Kirkpatrik10 : RT @JuveComps: Fabio Miretti (2003) vs AS Roma (H) -