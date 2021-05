Ursula Bennardo | sui social | perde le staffe con i fan | a causa del covid

(Di domenica 2 maggio 2021), ex dama del programma di Maria De Filippi, ‘Uomini e Donne’, ha pubblicato, in queste ore, un post su instagram, che le è valso le critiche dei fan., ex dama di Uomini e DonneIl post incriminato, riguarda la pandemia, che da più di anno, sta attanagliando la vita del nostro Paese, e non solo, producendo nelle persone, una sensazione di malessere e di impotenza, arrivata ormai all’ennesima potenza. Anche la compagna di Sossio Aruta, sembra essere arrivata al limite, ormai il, sta facendo saltare i nervi a parecchie persone. La donna, ha postato, uno scatto su instagram dove si legge ‘i momenti più belli si vivono, mica si fotografano’. Sotto lo scatto, la frase di, che ha scatenato l’ira di una utente del web: ” Ed io mi ...

infoitcultura : Uomini e Donne, Ursula Bennardo attacca un utente: “Ignorantella” - infoitcultura : Uomini e Donne, Ursula Bennardo parla del matrimonio con Sossio Aruta - infoitcultura : Uomini e Donne, Ursula Bennardo confessa: “Grossi problemi con Sossio” - zazoomblog : Uomini e Donne Ursula Bennardo rivela: “Sossio Aruta non mi conosce dopo 3 anni ma…” - #Uomini #Donne #Ursula… - IsaeChia : #UominieDonne, Ursula Bennardo: “Dopo 3 anni Sossio Aruta non mi conosce bene, ma ci sposiamo. Ecco chi inviteremo” -

Ultime Notizie dalla rete : Ursula Bennardo

Formatonews

rivela come procede la sua relazione con Sossio Aruta e svela chi inviterà al suo ...L'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ,, torna a far parlare di sé dopo uno scontro acceso con una sua follower di Instagram . La compagna di Sossio Aruta , sembra infatti aver avuto un battibecco alquanto aspro con una "...Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno qualche problema di comunicazione? Hanno caratteri troppo diversi tra loro? È quello che ha raccontato la ex ...Ursula Bennardo e Sossio Aruta, i due ex protagonisti del trono over di Uomini e donne, convoleranno presto a nozze. La proposta era arrivata lo scorso anno proprio nello studio della trasmissione ded ...