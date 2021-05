Simonetta Filippini torna a chiedere un volo sanitario per l'Italia: “Disposta anche a pagarlo” (Di domenica 2 maggio 2021) Coppia Italiana bloccata in India, la donna è ancora positiva e dice di non stare "benissimo". Il console si è messo in contatto con lei in questi giorni Coppia Italiana bloccata in India, la donna è ancora positiva su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 2 maggio 2021) Coppiana bloccata in India, la donna è ancora positiva e dice di non stare "benissimo". Il console si è messo in contatto con lei in questi giorni Coppiana bloccata in India, la donna è ancora positiva su Notizie.it.

fainformazione : Partita per l’India 15 giorni fa con l’associazione International Adoption di Firenze per una adozione internaziona… - fainfocronaca : Partita per l’India 15 giorni fa con l’associazione International Adoption di Firenze per una adozione internaziona… - 59_bert : #simonetta #filippini ma che c... siete andati a fare in #indiacovid #India Volo sanitario? E chi paga? - infoitinterno : Coppia bloccata in India, ancora positivo il test di Simonetta Filippini - TGR Toscana - mbwManzoni : Da BLITZQUOTIDIANO Simonetta Filippini e Enzo Galli (la coppia bloccata in India): “E’ un calvario, bruciano i mort… -