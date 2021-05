Serie A, Inter campione d’Italia: Conte porta lo scudetto ai nerazzurri (Di domenica 2 maggio 2021) L’Inter è campione d’Italia. La squadra nerazzurra ha matematicamente vinto il titolo della Serie A per la stagione 2020/21 dopo un campionato da assoluta protagonista. È il primo trofeo per la famiglia Suning che regala ai milanesi il diciannovesimo scudetto della loro storia. Una vittoria certa, ormai, da settimane: oggi è arrivata l’ufficialità. Ultimo titolo nel 2010 con la vittoria del Mondiale Club. Ultimo scudetto nello stesso anno, ma nella stagione sportiva precedente. Era un digiuno lunghissimo quello dell’Inter che, negli anni, ha vissuto la crisi di risultati sportivi del tramonto della gestione di Massimo Moratti e continuata dalla proprietà diretta dall’indonesiano Erick Thohir. È stata la potente famiglia dei cinesi di Suning a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) L’. La squadra nerazzurra ha matematicamente vinto il titolo dellaA per la stagione 2020/21 dopo un campionato da assoluta protagonista. È il primo trofeo per la famiglia Suning che regala ai milanesi il diciannovesimodella loro storia. Una vittoria certa, ormai, da settimane: oggi è arrivata l’ufficialità. Ultimo titolo nel 2010 con la vittoria del Mondiale Club. Ultimonello stesso anno, ma nella stagione sportiva precedente. Era un digiuno lunghissimo quello dell’che, negli anni, ha vissuto la crisi di risultati sportivi del tramonto della gestione di Massimo Moratti e continuata dalla proprietà diretta dall’indonesiano Erick Thohir. È stata la potente famiglia dei cinesi di Suning a ...

OptaPaolo : 10 - L'Inter ha colpito 10 legni nelle ultime sette partite di Serie A, tanti quanti nelle precedenti 32. Bordi. #CrotoneInter - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Deci… - OptaPaolo : 10 - Robin #Gosens é il primo difensore nella storia dell'Atalanta ad andare in doppia cifra di reti in un singolo… - irab_x : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE A ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA 2020-2021 ???? L'Inter è campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo Decisivo il pa… - Mars868 : RT @willy_signori: @juventusfc @Inter Nell’anno in cui si interrompe la serie consecutiva di scudetti più lunga della storia campionato ita… -