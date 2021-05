Scudetto Inter, la festa sbagliata (Di domenica 2 maggio 2021) Le avvisaglie c'erano già state nel corso dell'inverno e il messaggio era chiaro: attorno al calcio si può fare quello che si vuole. Assembramenti per la morte di Maradona a Napoli, cortei dei tifosi dell'Inter ad accogliere la squadra prima delle sfide con la Juventus e l'incredibile doppia manifestazione all'esterno di San Siro a fare da cornice al derby. Poi i laziali in strada per accompagnare il viaggio dei loro idoli e - ultimo in ordine di tempo - il raduno romanista fuori da Trigoria con i giocatori ad applaudire. Scene di ordinaria follia nell'era della pandemia, con Interi comparti industriali e commerciali costretti a retrizioni e chiusure e altri che, evidentemente, godono di un sistema normativo parallelo, con regole diverse e soglie di tolleranza alzate al massimo. Perché mentre le forze dell'ordine erano impegnate a ... Leggi su panorama (Di domenica 2 maggio 2021) Le avvisaglie c'erano già state nel corso dell'inverno e il messaggio era chiaro: attorno al calcio si può fare quello che si vuole. Assembramenti per la morte di Maradona a Napoli, cortei dei tifosi dell'ad accogliere la squadra prima delle sfide con la Juventus e l'incredibile doppia manizione all'esterno di San Siro a fare da cornice al derby. Poi i laziali in strada per accompagnare il viaggio dei loro idoli e - ultimo in ordine di tempo - il raduno romanista fuori da Trigoria con i giocatori ad applaudire. Scene di ordinaria follia nell'era della pandemia, coni comparti industriali e commerciali costretti a retrizioni e chiusure e altri che, evidentemente, godono di un sistema normativo parallelo, con regole diverse e soglie di tolleranza alzate al massimo. Perché mentre le forze dell'ordine erano impegnate a ...

