Quando verrà modificato il coprifuoco? Ecco le ultime novità (Di domenica 2 maggio 2021) L'Italia attualmente si trova ancora costretta a rispetta il coprifuoco fino alle 22:00 in modo tale da contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. La maggioranza di Governo, nelle ultime ore, ha raggiunto un compromesso per modificare il decreto entrato in vigore lo scorso lunedì 26 aprile: almeno due monitoraggi con la curva epidemiologica in discesa e il terzo che conferma l'abbassamento dell'indice di contagiosità. La data cruciale è il 14 maggio, Quando chiaro se le riaperture di bar e ristoranti all'aperto e dei luoghi dello spettacolo abbiano influito sull'andamento dei contagi e soprattutto sulla tenuta delle strutture sanitarie. Il dibattito è in corso sia all'interno dell'esecutivo sia nei partiti, con posizioni talvolta distanti.

Ultime Notizie dalla rete : Quando verrà Dieci anni fa la morte di Osama Bin Laden. Truppe via dall'Afghanistan Era il 2 maggio del 2011 , dieci anni fa, quando gli uomini di un commando dei Navy Seals americani , fece irruzione nel compaound di ... aggiungendo: 'Ma l'Afghanistan non verrà utilizzato come base ...

Avis Calolzio. Definite le nuove cariche: riconfermata la presidente Galli Informazione e Propaganda verrà portata avanti con 'serate sulla salute e realizzazione del ... coccolandoli di più, promuovendo a loro favore screening mirati, quando il periodo della pandemia si ...

