Preparatevi allo scontro epocale tra Salvini e Meloni (Di domenica 2 maggio 2021) In assenza di fatti nuovi, presto Meloni scavalcherà Salvini. Non nel 2023, quando è previsto che torneremo a votare, ma parecchio prima, magari già a Natale. Basta seguire la curva dei sondaggi. Un anno fa i Fratelli d'Italia erano dati al 13,5 per cento, cioè più o meno la metà della Lega che li guardava dall'alto in basso. Ma da allora il partito di Giorgia è cresciuto, lento però inesorabile, fino a raggiungere il 17,7; mentre quello di Matteo è scivolato giù, zero virgola ogni settimana, dal 27,2 al 22,3 per cento (fonte: la Supermedia di Youtrend). L'ingresso della Lega al governo non ha mutato la traiettoria, cosicché il distacco tra i due partiti si è andato via via riducendo di 9 punti in un anno. Oggi il gap non arriva al 5 per cento; continuando con lo stesso ritmo seguito fino a questo momento, il sorpasso di Fd'I sarà ...

