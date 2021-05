Pari Atalanta | l' Inter di Conte è campione d' Italia Spezzata l' egemonia Juve

(Di domenica 2 maggio 2021) L’pareggia 1-1 in casa del Sassuolo, e in forza di questo risultato l’d’2020-2021 con quattro giornate d’anticipo sulla fine del campionato. I nerazzurri, che...

corgiallorosso : Serie A, vincono Lazio e Milan. Pari per Atalanta e Napoli: lotta Champions apertissima - PaoloTodarello : RT @MassimoCaputi: Complimenti all'#Inter che grazie al pari dell'Atalanta è Campione d'Italia con 4 giornate d'anticipo - tonyc323 : #UdineseJuve @juventusfc #SerieA Niente calcoli dopo i pari di Atalanta e Napoli: questa partita va vinta a prescin… - infoitsport : Show tra Fiorentina e Bologna, pari Atalanta: lo scudetto è dell'Inter - infoitsport : Serie A: pari Atalanta fa esultare l'Inter. Beffa Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Pari Atalanta

Al Mapei Stadium l'si ritrova in 10 al 25 per l'espulsione di Gollini, che stende fuori dall'area Boga . La squadra di Gasperini riesce in ogni caso a passare in vantaggio con Gosens al 32 . ...Al 'Mapei Stadium' si concretizza lo scenario sperato dai tifosi dell'Inter: l'non vince, frenata dal Sassuolo che impone ile cuce lo Scudetto sulle maglie di Handanovic e compagni. La sfida tra le squadre più spettacolari del campionato è una sorta di partita a ...Alle 15 tre partite importanti per le zone alte e basse del campionato: Sassuolo-Atalanta, Napoli-Cagliari e Bologna-Fiorentina.L'Inter è campione d'Italia. I nerazzurri approfittano del pareggio dell'Atalanta con il Sassuolo e matematicamente vincono il loro 19/mo titolo tricolore.