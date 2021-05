Pagelle Juve CR7 | 83' inguardabili | poi con una doppietta salva Pirlo C' era una volta il West e pure McKennie

(Di domenica 2 maggio 2021) Udinese -1 - 2: i votintini SZCZESNY 5,5 Sulla rete di Molina non è impeccabile. Momento delicato anche per il portiere polacco. DANILO 6,5 Gioca ovunque, prova a scuotere la squadra, si ...

Una doppietta di Ronaldo nei minuti finali costringe l'Udinese alla sconfitta casalinga. Queste le pagelle del match. Scuffet 5,5 - La ruggine c'è e si vede. Cerca sempre di ... Udinese-Juve 1-2: i voti juventini SZCZESNY 5,5 Sulla rete di Molina non è impeccabile. Momento delicato anche per il portiere polacco. DANILO 6,5 Gioca ovunque, prova a scuotere la squadra, si impegna ... con licenza di abbassarsi: crea la superiorità numerica che mette in crisi la Juve. 6 Okaka Apre ...