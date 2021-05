MotoGP, il GP di Spagna LIVE (Di domenica 2 maggio 2021) MotoGP, il GP di Spagna. Quartararo a caccia del tris consecutivo. La Ducati spera di salire sul podio. In Moto3 successo di Acosta. JEREZ DE LA FRONTERA (Spagna) – MotoGP, il GP di Spagna. Le qualifiche hanno confermato un duello Yamaha-Ducati per la vittoria. Difficile per la Honda di Marquez conquistare il podio. Alle 14 il via del GP. Le altre classi – In Moto3 successo di Pedro Acosta al termine di un finale pazzesco. Il rookie è riuscito nell’ultimo giro a mettersi davanti e conquistare il terzo successo consecutivo. Alle sue spalle Romano Fenati e Jeremy Alcoba, bravi e fortunati a sfruttare nel finale lo ‘strike’ di Oncu. Il turco, in testa dai primi giri, ha buttato a terra sia Masia che Binder. In chiave italiana 4° Migno, 15° Nepa e 17° Rossi. Dennis Foggia, invece, non è ... Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021), il GP di. Quartararo a caccia del tris consecutivo. La Ducati spera di salire sul podio. In Moto3 successo di Acosta. JEREZ DE LA FRONTERA () –, il GP di. Le qualifiche hanno confermato un duello Yamaha-Ducati per la vittoria. Difficile per la Honda di Marquez conquistare il podio. Alle 14 il via del GP. Le altre classi – In Moto3 successo di Pedro Acosta al termine di un finale pazzesco. Il rookie è riuscito nell’ultimo giro a mettersi davanti e conquistare il terzo successo consecutivo. Alle sue spalle Romano Fenati e Jeremy Alcoba, bravi e fortunati a sfruttare nel finale lo ‘strike’ di Oncu. Il turco, in testa dai primi giri, ha buttato a terra sia Masia che Binder. In chiave italiana 4° Migno, 15° Nepa e 17° Rossi. Dennis Foggia, invece, non è ...

