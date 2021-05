MotoGp, doppietta Ducati a Jerez: vince Miller davanti a Bagnaia (Di domenica 2 maggio 2021) Jerez - La Ducati festeggia una doppietta storica sul circuito di Jerez. Jack Miller trionfa in Spagna davanti al compagno di box Francesco Bagnaia (nuovo leader del Mondiale), entrambi autori di una ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 maggio 2021)- Lafesteggia unastorica sul circuito di. Jacktrionfa in Spagnaal compagno di box Francesco(nuovo leader del Mondiale), entrambi autori di una ...

SkySportMotoGP : ???? DUCATI VINCE A JEREZ DOPO 15 ANNI (?? #MotoGP) ???? Doppietta Rossa, crollo verticale per il Diablo Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : ?? È UN DIGGIA DA IMPAZZIRE A JEREZ (?? #Moto2) ???? ???? Doppietta italiana con Bez secondo! Il resoconto ?… - Eurosport_IT : DOPPIETTA AZZURRA A JEREZ ???? Di Giannantonio trionfa in Moto2 davanti al connazionale Bezzecchi: prima vittoria it… - SimoneVisentin6 : Doppietta #Ducati con #Morbidelli terzo in una pista tradizionalmente sfavorevole. Direi il modo migliore per iniz… - capricorne_o : MotoGp a Jerez: Miller-Bagnaia, è doppietta Ducati. Morbidelli terzo, Marquez 9°,Rossi 17° @corriere ?… -