Moto2, Mondiale 2021: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 2 maggio 2021) La classifica piloti del Mondiale 2021 di Moto2 aggiornata. La stagione inizia con i primi due appuntamenti in Qatar, nell'anno che dovrebbe sancire il ritorno, almeno parziale, alla normalità dopo il lungo stop della scorsa primavera per l'emergenza coronavirus. Ultima tappa del campionato in programma a Valencia a novembre. LA classifica Gardner 56 R. Fernandez 52 Lowes 50 Bezzecchi 36 Di Giannantonio 27 Canet 23 A. Fernandez 23 Roberts 23 Vierge 16 Schrotter 14 Vietti 13 Beaubier 12 Ogura 11 Bendsneyder 11 Dixon 9 Navarro 9 Garzo 8 Manzi 8 Dallaporta 6 Arbolino 5 Arenas 4 Baldassarri 2 Luthi 1 Ramirez 1 Montella 0 Syarhin 0 Baltus 0 Corsi 0 Chantra 0 SportFace.

