Lorella Boccia ringrazia Maria De Filippi (Di domenica 2 maggio 2021) Lorella Boccia ha da poco annunciato di essere incinta di una bambina: la ballerina sta vivendo un momento davvero magico e ieri sera è stata ospite della settima puntata del serale di Amici. Maria De Filippi le ha fatto le congratulazioni per la gravidanza, e Lorella le ha rivolto parole di grande riconoscenza. Lorella Boccia sta vivendo un momento davvero magico: da poco ha annunciato di essere in Articolo completo: dal blog SoloDonna

