LIVE – Cavese-Avellino 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di domenica 2 maggio 2021) Ladi, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata delC di. La stagione regolare volge al termine, ma restano ancora dei verdetti da emettere per completare il quadro di promozioni, retrocessioni, playoff e playout. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di domenica 2 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. LE COMBINAZIONI NEI TRE GIRONI COMBINAZIONI PADOVA-PERUGIA NELB REGOLAMENTO PLAYOFFC LE QUALIFICATE AI PLAYOFF DIC AGGIORNA LA0-0 ...

ilCiriaco : #Irpinia Cavese-Avellino, parte la sfida: il risultato live - Fantacalciok : Cavese – Avellino: dove vedere la diretta live e risultato - Calciodiretta24 : Cavese – Avellino: dove vedere la diretta live e risultato - zazoomblog : LIVE Palermo-Cavese: diretta testuale di - WiAnselmo : #Live, #Palermo-Cavese: diretta testuale di -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Cavese

TuttoAvellino.it

...Vis Pesaro 41 Legnago Salus 38 Imolese 35 Fano 33 Ravenna 30 Arezzo 29 GIRONE C IN CORSO Bari - Bisceglie 0 - 0 IN CORSO Casertana - Paganese 0 - 0 IN CORSO Catanzaro - Monopoli 0 - 0 IN CORSO...... Classifiche/ Pro Sesto salva, Como ne fa 5! Diretta golRAVENNA AI PLAY OUT, AREZZO IN D ...ne giocherà solo uno (sarà da definire solo il fattore campo tra Paganese e Bisceglie) perché la, ...16' - È un tiro al bersaglio quello dell'Avellino: Tito controlla in area, poi esce dai sedici metri e calcia al volo col destro. Pallone oltre la traversa. 15' - Ci prova ...12' - Tito scarica un sinistro dai trenta metri, il pallone esce abbondantemente alla destra di Russo. 10' - Tambureggiante l'avvio di gara dell'Avellino, la Cavese non riesce ...